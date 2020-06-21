Від ранку на Донбасі поранили українського військового, бойовики провели 28 обстрілів за добу

На Донбасі від початку неділі, 21 червня, зафіксовані перші втрати у складі Об'єднаних сил - під обстрілами поранений один військовий. Бойовики від ранку порушили режим "тиші" 4 рази.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що російські збройні формування двічі вели обстріли поблизу Шумів. Застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм. Із такого ж озброєння бойовики обстрілювали українські позиції неподалік Залізного та Кримського.

"У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації", - зазначили в штабі.

Що стосується минулої доби, 20 червня, бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню. Застосували при цьому заборонені Мінськом артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, міномети, а також некеровані авіаційні ракети, озброєння БМП, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Українські війська були змушені реагувати на агресію, тож відкрили вогонь у відповідь. Розвідка повідомила, що в результаті цього було поранено одного бойовика.

Обстріли велися: неподалік Хутора Вільного, Новоолександрівки, Шумів, Троїцького, Золотого-4, Оріхового, Попасної, Новозванівки, Луганського, Новотошківського, Кримського, Залізного, Авдіївки, Широкиного, Павлополя.

"Також біля цього населеного пункту загарбники застосували некеровані авіаційні ракети С-8. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - додали в ООС.

Нагадаємо, поблизу Павлополя українські військові поряд з житловим будинком виявили дві некеровані авіаційні ракети С-8, випущені проросійськими бойовиками.