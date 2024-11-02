Утеплення двигуна авто: чи обов’язково це робити напередодні зими

Традиції утеплення моторного відсіку в українських водіїв міцні, але чи варто застосовувати дідівський досвід до сучасних інжекторних моторів з їхніми електричними помпами і керованими термостатами? Наскільки виправдані заходи щодо утеплення з інженерної точки зору?

Для чого взагалі утеплюють моторний відсік

У чому сенс утеплення двигуна взимку, якщо будь-який силовий агрегат само по собі гарячий та виділяє чимало зайвого тепла? У чому може бути сенс утеплення моторного відсіку?

Аби зберегти тепло гарячого двигуна та полегшити його наступний пуск;

Для прискорення прогрівання холодного двигуна;

Для запобігання надмірному остиганню двигуна під час руху.

Абстрактно кажучи, такі міркування цілком обгрунтовані, але в наш час кожен трьох пунктів може отримати суттєві зауваження.

Тепло під капотом

Перш за все, частина автомобілів вже із заводу устатковані теплоізоляцією моторного відсіку – м'яким тепло- та звукоізоляційним матеріалом, прикріпленого до металу зсередини капота. Щоправда, на український ринок багато моделей надходять без такого корисного обладнання. І шкода, бо сенс у ньому, безумовно, є: цей утеплювач береже від уходу в атмосферу тепло, отримане від згоряння оплаченого водієм бензину чи дизпалива.

Двигун, який на морозі довго залишатиметься теплим, буде потім легше запускатись (стартер забере у акумулятора менше енергії), і до робочої температури він прогріється швидше (і значить буде витрачено менше палива).

Ще більше сенсу має утеплення моторного відсіку для автомобілів, які мають ГБО і працюють на газі, та для сучасних дизельних машин. В першому випадку швидший прогрів мотора означає коротший час роботи на дорогому бензині, у другому – прискорений прогрів салону, з чим багато дизельних машин мають проблеми.

Проте, слід розуміти, що яке б ефективне утеплення не було застосовано в машині, зберегти тепло на дуже тривалий строк не вийде – залишений на ніч мотор вранці все одно буде холодним. Тобто реальна користь від теплоізоляції буде тільки під час перерв у денних поїздках.

Цікаво, що утеплення капота має ще один, так би мовити, попутний плюс: при якісній теплоізоляції на ньому не буде танути сніг. А значить, не буде утворюватися крига, і не буде передчасно псуватись лакофарбове покриття.

Як утеплити двигун

Плануючи утеплення моторного відсіку, насамперед не забувайте про пожежну безпеку. Треба виключити потрапляння вашого теплоізоляційного матеріалу на вихлопний колектор або шківи приводів навісного обладнання, що обертаються під час роботи мотора. Відтак найкраще закріпити шар відповідного ізолюючого матеріалу на капоті, і зробити це якомога надійніше. А для популярних моделей можна знайти у продажу готові комплекти тепло- звукоізоляції з нанесеним клейовим шаром, вирізані за формою вікон капота.

Доволі поширений самодіяльний засіб – щільний матеріал, туго напнутий під кришкою капоту над усім прорізом підкапотного простору. Для його натягування можна використовувати кутові упори капота та болти кріплення передніх крил, а головна умова – щоб цей "екран" не провисав і не торкався гарячих деталей двигуна.

Як захистити радіатор в мороз

Надійний шлях вплинути на температурний режим під капотом у зимовий час – встановити таку собі заслінку перед радіатором. Вона буде затримувати потужний потік крижаного повітря, яке на швидкості пронизує радіатор і перешкоджає швидкому прогріву мотора.

Проте, потрібно мати на увазі, по-перше, що повністю загороджувати надходження повітря під капот не можна. І по-друге, у випадку з різними моделями автомобіля ситуація може бути різною. Наприклад, для деяких моделей випускаються фірмові зимові заглушки для облицювання передка. А для деяких доведеться вигадувати якісь імпровізовані захисні екрани. Більше того, в деяких автомобілів закрите наглухо облицювання передка порушує задуману конструкторами схему руху повітря в підкапотному просторі. А це може призвести до перегріву двигуна або автоматичної трансмісії.

Спробуйте пошукати для свого авто неоригінальні заглушки в облицювання радіатора – такі продаються для деяких популярних моделей. Радимо після встановлення такого захисту кілька днів послідкувати за температурою двигуна, особливо під навантаженням – щоб він не перегрівався.

Нарешті, остерігайтесь затуляти чимось радіатор впритул – потрібно, щоб між ним і вашим саморобним екраном залишалося трохи простору, через який вентилятор буде забирати свіже повітря для охолодження радіаторів (нагадаємо, що часто теплообмінники стоять пакетом).

Коротко

Одне слово, утеплювати двигун однозначно варто. Тим більше, якщо ваша машина має ГБО, або якщо у вас дизель, або якщо ви протягом для часто глушите і заводите двигун. Але утеплення має бути не тільки ефективним, а й безпечним, щоб теплоізолюючі матеріали одного разу не потрапили на гарячі деталі або на частини, які обертаються під час роботи.