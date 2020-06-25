Утечка персональных данных украинцев: к какой информации хакеры получили доступ

В мае хакеры атаковали базы данных банков, государственных органов и водителей службы перевозок. В результате этого произошла утечка персональных данных украинцев.

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента киберполиции Сергей Крапива на брифинге.

По его словам, речь идет о частных и государственных банках, компаниях, которые занимают логистическими услугами. Также, по его словам, подверглись атакам лица, у которых был доступ к государственным реестрам, базам данных госорганов, водителям службы перевозок.

Большую часть базы данных, которые похитили, составлял частный сектор, а также информация относительно владельцев почтовых адресов.

Впрочем, пока продолжается досудебное расследование, поэтому полицейские отказываются называть компании, в которых были похищены базы данных.

Напомним, в Украине правоохранители провели спецоперацию после утечки персональных данных граждан, в ходе которой было проведено 36 обысков и объявлено 8 подозрений.

Ранее сообщалось, что в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев.