На Камчатке произошло мощное землетрясение

Иллюстративное фото (csis.org)

Вследствие подземных толчков угрозы цунами, жертв и разрушений нет

У восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение. Сами же толчки сейсмологи зафиксировали в тихом океане магнитудой 4,6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росЗМІ.

Как сообщается, эпицентр землетрясения располагался в акватории Тихого океана в 121 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского. Однако в населенных пунктах его ощутимо не было. Вместе с тем, отмечается, что угрозы цунами, жертв и разрушений нет.

Напомним, в американском штате Невада на западе страны произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение силой 6,4 балла произошло в 57 км на северо-западе от Тонопи в штате Невада. Некоторые жители Калифорнии в социальных сетях сообщили, что также ощущали толчки. Отметим, расстояние между штатами - более 800 км.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Индонезии у островов Танимбар. Эпицентр располагался в 259 километрах северо-западнее населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Автор: Андрей Козловский