Для устройств Apple запустят проездной с данным о COVID

Международная организация авиаперевозок (IATA) разрабатывает цифровой проездной для проверки результатов тестов на COVID-19 и сертификатов на вакцины на платформе Apple. Такой проездной хотят запустить в середине апреля.

Об этом сообщает Reuters .

Проездной будет иметь такие функции:

поможет пассажирам находить информацию о поездках, тестирование и требования к вакцинам в конкретной стране;

позволит пассажирам находить лаборатории возле места их отправления и/или прибытия, которые могут проводить тесты на COVID-19 в соответствии с типом теста, необходимого для их путешествия;

позволит лабораториям отправлять пассажирам результаты тестов или сертификаты о прививках в приложение;

позволит пассажирам создать свой цифровой проездной проверить, соответствуют ли их тест и вакцинация нормам.

Цифровой проездной пока находится на стадии тестирования. Запуск приложения для Apple планируется около 15 апреля. Далее проездной запустят и для Android.

"Но приложение станет успешным только в том случае, если его примут авиакомпании, разные страны и аэропорты", - отметил региональный вице-президент IATA по Африке и Ближнему Востоку Камил Алавади.