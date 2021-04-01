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Для устройств Apple запустят проездной с данным о COVID

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 10:25
Для устройств Apple запустят проездной с данным о COVID Фото: цифровой проездной хотят запустить в середине апреля (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Международная организация авиаперевозок (IATA) разрабатывает цифровой проездной для проверки результатов тестов на COVID-19 и сертификатов на вакцины на платформе Apple. Такой проездной хотят запустить в середине апреля.

Об этом сообщает Reuters.

Проездной будет иметь такие функции:

  • поможет пассажирам находить информацию о поездках, тестирование и требования к вакцинам в конкретной стране;
  • позволит пассажирам находить лаборатории возле места их отправления и/или прибытия, которые могут проводить тесты на COVID-19 в соответствии с типом теста, необходимого для их путешествия;
  • позволит лабораториям отправлять пассажирам результаты тестов или сертификаты о прививках в приложение;
  • позволит пассажирам создать свой цифровой проездной проверить, соответствуют ли их тест и вакцинация нормам.

Цифровой проездной пока находится на стадии тестирования. Запуск приложения для Apple планируется около 15 апреля. Далее проездной запустят и для Android.

"Но приложение станет успешным только в том случае, если его примут авиакомпании, разные страны и аэропорты", - отметил региональный вице-президент IATA по Африке и Ближнему Востоку Камил Алавади.

Напомним, Еврокомиссия представила проект цифровых COVID-сертификатов для путешествий.

Также днями премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил отработать вопросы поездок с паспортами вакцинации.

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