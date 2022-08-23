Устроили террор. Двух военных РФ подозревают в преступлениях в Бородянке и Макарове
Два военнослужащих РФ получили подозрение за то, что терроризировали жителей Бородянки и Макарова Бучанского района Киевской области. Им сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемые совершали преступления на территории поселков Бородянка и Макаров Бучанского района Киевской области.
"Во время временной оккупации населенных пунктов они применяли к гражданскому населению пытки, пытки, оскорбительное, унижающее и жестокое обращение, другие акты насилия, терроризируя гражданское население", - говорится в сообщении.
Российские солдаты совершали мародерство и неоднократно производили обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщалось, ранее российские военные и Росгвардия вывозили имущество местных жителей оккупированной Бучи в Беларусь и отправляли его своим родственникам.
Напомним, что ранее СМИ установили имена четырех российских военных, которые совершали преступления в Киевской области.
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