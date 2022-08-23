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Устроили террор. Двух военных РФ подозревают в преступлениях в Бородянке и Макарове

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Киев, Вторник 23 августа 2022 18:33
Устроили террор. Двух военных РФ подозревают в преступлениях в Бородянке и Макарове Фото: двух военных РФ подозревают в преступлениях в Бородянке и Макарове (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Два военнослужащих РФ получили подозрение за то, что терроризировали жителей Бородянки и Макарова Бучанского района Киевской области. Им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые совершали преступления на территории поселков Бородянка и Макаров Бучанского района Киевской области.

"Во время временной оккупации населенных пунктов они применяли к гражданскому населению пытки, пытки, оскорбительное, унижающее и жестокое обращение, другие акты насилия, терроризируя гражданское население", - говорится в сообщении.

Российские солдаты совершали мародерство и неоднократно производили обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщалось, ранее российские военные и Росгвардия вывозили имущество местных жителей оккупированной Бучи в Беларусь и отправляли его своим родственникам.

Напомним, что ранее СМИ установили имена четырех российских военных, которые совершали преступления в Киевской области.

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Бородянка
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