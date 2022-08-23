Устроили террор. Двух военных РФ подозревают в преступлениях в Бородянке и Макарове

Фото: двух военных РФ подозревают в преступлениях в Бородянке и Макарове (Getty Images)

Два военнослужащих РФ получили подозрение за то, что терроризировали жителей Бородянки и Макарова Бучанского района Киевской области. Им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.