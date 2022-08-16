ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грабили людей в Буче. СБУ сообщила подозрение 8 оккупантам и назвала их имена

Новина українською →
Буча, Вторник 16 августа 2022 17:51
Грабили людей в Буче. СБУ сообщила подозрение 8 оккупантам и назвала их имена Фото: СБУ установила 8 оккупантов, которые грабили людей в Буче (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные и Росгвардия вывозили имущество местных жителей оккупированной Бучи в Беларусь и отправляли его своим родственникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

Правоохранителям удалось установить данные еще 8 военных российской армии, которые занимались мародерством и кражами во время оккупации Бучи.

"Установлено, что большинство из них - военнослужащие в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Среди них есть и десантник-гвардеец из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

С момента вторжения россиян в Украину и по 31 марта, оккупационные войска награбили различные "трофеи" - компьютерную и бытовую технику, ювелирные изделия, гаджеты, одежду и продукты питания. Позже это имущество отправлялось по почте из белорусского города Мозырь. Получателями были россияне в Алтайском и Хабаровском краях, на Сахалине.

Грабили людей в Буче. СБУ сообщила подозрение 8 оккупантам и назвала их имена

Военным-мародерам сообщили о подозрении по статье "нарушение законов и обычаев войны". За совершенные преступления россиянам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее СМИ установили имена четырех российских военных, которые совершали преступления в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Буча Киевская область Война в Украине
NEWS
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
DAILY
"Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного