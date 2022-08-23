Влаштували терор. Двох військових РФ підозрюють у злочинах в Бородянці та Макарові

Фото: двох військових РФ підозрюють у злочинах у Бородянці та Макарові (Getty Images)

Двоє військовослужбовців РФ отримали підозру за те, що тероризували мешканців Бородянки та Макарова Бучанського району Київської області. Їм повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.