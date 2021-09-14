"Устроил "встряску": Кличко подвел итоги совещания с главами районов и управляющих компаний Киева

Друзі! Сьогодні влаштував струс головам столичних районів, главам керуючих компаній міста та контактного центру 1551 щодо проблемних питань ЖКГ. Один з останніх випадків - коли мешканці будинку на вулиці Гончара,6 залишились без води майже на три доби. Люди носили воду з навколишніх будинків в свої квартири, для елементарних потреб. При цьому комунальні служби сиділи і чекали, поки минуть вихідні! Не було оголошення про причини і терміни усунення аварії, не здійснювали робіт. Ніхто з людьми не спілкувався. Поки мешканці не передали інформацію меру! Так навіщо тоді ЖЕК, комунальні служби, голова району? Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, глава Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо. Також доручив головам столичних районів навести лад і відновити благоустрій на територіях, де це необхідно. Зараз останні тижні сприятливої погоди і їх потрібно використати для відновлення благоустрою після ремонтів та аварійних розриттів. Крім того, звернув увагу на проблему ремонтів і роботи ліфтів у житлових будинках. Ліфт може не працювати тільки у випадку проведення його капітального ремонту або заміни. В усіх інших випадках – це недбалість в роботі районних служб. Вони зобов’язані перевірити звернення щодо непрацюючих ліфтів та усунути неполадки. За адресами, де здійснюють заміну або реконструкцію – інформувати мешканців, вивісити оголошення з інформацією про роботи та обов’язково - про терміни їх завершення.