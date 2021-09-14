"Устроил "встряску": Кличко подвел итоги совещания с главами районов и управляющих компаний Киева
Мэр столицы Виталий Кличко устроил "встряску" главам столичных районов, главам управляющих компаний города и контактного центра 1551 по проблемным вопросам ЖКХ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко в Facebook.
Директора управляющей компании Шевченковского района Кличко уволил во время совещания из-за халатности.
"Один из последних случаев - когда жители дома на улице Гончара, 6 остались без воды почти на трое суток. Люди носили воду из близлежащих домов в свои квартиры, для элементарных нужд. При этом коммунальные службы сидели и ждали, пока пройдут выходные! Не было объявления о причинах и сроках устранения аварии, не совершали работ. Никто с людьми не общался. Пока жители не передали информацию мэру. Так зачем тогда ЖЭК, коммунальные службы, глава района?" - возмутился лидер "УДАРа".
Кличко акцентировал на том, что нет оправдания халатности чиновников.
"Руководители служб и подразделений, которые не способны эффективно выполнять свою работу, обеспечить сервис киевлянам, не будут здесь работать. И в частности, глава управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района. Его мы увольняем", - подытожил он.
Друзі! Сьогодні влаштував струс головам столичних районів, главам керуючих компаній міста та контактного центру 1551 щодо проблемних питань ЖКГ. Один з останніх випадків - коли мешканці будинку на вулиці Гончара,6 залишились без води майже на три доби. Люди носили воду з навколишніх будинків в свої квартири, для елементарних потреб. При цьому комунальні служби сиділи і чекали, поки минуть вихідні! Не було оголошення про причини і терміни усунення аварії, не здійснювали робіт. Ніхто з людьми не спілкувався. Поки мешканці не передали інформацію меру! Так навіщо тоді ЖЕК, комунальні служби, голова району? Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, глава Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо. Також доручив головам столичних районів навести лад і відновити благоустрій на територіях, де це необхідно. Зараз останні тижні сприятливої погоди і їх потрібно використати для відновлення благоустрою після ремонтів та аварійних розриттів. Крім того, звернув увагу на проблему ремонтів і роботи ліфтів у житлових будинках. Ліфт може не працювати тільки у випадку проведення його капітального ремонту або заміни. В усіх інших випадках – це недбалість в роботі районних служб. Вони зобов’язані перевірити звернення щодо непрацюючих ліфтів та усунути неполадки. За адресами, де здійснюють заміну або реконструкцію – інформувати мешканців, вивісити оголошення з інформацією про роботи та обов’язково - про терміни їх завершення.Posted by Віталій Кличко on Tuesday, September 14, 2021
Как сообщалось, во время Инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду "Строим рынки и доверие вместе" от директора ProZorro-продажи Алексея Соболева за проведение открытых и прозрачных аукционов в Киеве. Столица стала первым городом в стране, которое ввело систему ProZorro для проведения закупок.