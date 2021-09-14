"Влаштував "струс": Кличко підбив підсумки наради з головами районів та керуючих компаній Києва
Мер столиці Віталій Кличко влаштував "струс" головам столичних районів, головам керуючих компаній міста та контактного центру 1551 щодо проблемних питань ЖКГ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка в Facebook.
Директора керуючої компанії Шевченківського району Кличко звільнив під час наради через недбальство.
"Один з останніх випадків - коли мешканці будинку на вулиці Гончара,6 залишились без води майже на три доби. Люди носили воду з навколишніх будинків в свої квартири, для елементарних потреб. При цьому комунальні служби сиділи і чекали, поки минуть вихідні! Не було оголошення про причини і терміни усунення аварії, не здійснювали робіт. Ніхто з людьми не спілкувався. Поки мешканці не передали інформацію меру. Так навіщо тоді ЖЕК, комунальні служби, голова району?" - обурився лідер "УДАРу".
Кличко наголосив на тому, що немає виправдання недбальству чиновників.
"Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, голова керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо", - підсумував він.
Друзі! Сьогодні влаштував струс головам столичних районів, главам керуючих компаній міста та контактного центру 1551 щодо проблемних питань ЖКГ. Один з останніх випадків - коли мешканці будинку на вулиці Гончара,6 залишились без води майже на три доби. Люди носили воду з навколишніх будинків в свої квартири, для елементарних потреб. При цьому комунальні служби сиділи і чекали, поки минуть вихідні! Не було оголошення про причини і терміни усунення аварії, не здійснювали робіт. Ніхто з людьми не спілкувався. Поки мешканці не передали інформацію меру! Так навіщо тоді ЖЕК, комунальні служби, голова району? Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, глава Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо. Також доручив головам столичних районів навести лад і відновити благоустрій на територіях, де це необхідно. Зараз останні тижні сприятливої погоди і їх потрібно використати для відновлення благоустрою після ремонтів та аварійних розриттів. Крім того, звернув увагу на проблему ремонтів і роботи ліфтів у житлових будинках. Ліфт може не працювати тільки у випадку проведення його капітального ремонту або заміни. В усіх інших випадках – це недбалість в роботі районних служб. Вони зобов’язані перевірити звернення щодо непрацюючих ліфтів та усунути неполадки. За адресами, де здійснюють заміну або реконструкцію – інформувати мешканців, вивісити оголошення з інформацією про роботи та обов’язково - про терміни їх завершення.Posted by Віталій Кличко on Tuesday, September 14, 2021
Як повідомлялось, під час Інвестиційного форуму Віталій Кличко отримав нагороду "Будуємо ринки та довіру разом" від директора ProZorro-продажі Олексія Соболєва за проведення відкритих і прозорих аукціонів у Києві. Столиця стала першим містом в країні, яке запровадило систему ProZorro для проведення закупівель.