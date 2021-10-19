Устроенный Россией газовый кризис в Европе может усугубить бедность, - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего сегодняшнего выступления в Европарламенте обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его словам, этот кризис может привести к усугублению бедности в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider и Do Rzeczy .

"Быстро растущие цены, которые, в частности, являются результатом преднамеренных действий российских компаний, заставляют европейские компании принимать решение о передаче затрат на энергию получателям", - заявил Моравецкий.

По мнению польского премьера, рост цен на энергию в Европе в первую очередь обусловлен политикой "Газпрома" и его поддержкой нового газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, во время дебатов Моравецкий упрекнул представителей Германии и депутатов крупнейшей фракции Европарламента в том, что они поддерживают "Северный поток-2" и обсуждали его строительство и запуск с президентом России.