ru ua
Сб, 16 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В РФ допускают повторение энергетического кризиса в Европе

Новина українською →
Москва, Суббота 16 октября 2021 16:06
В РФ допускают повторение энергетического кризиса в Европе Фото: российский вице-премьер Александр Новак (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Европу может ожидать новый энергетический кризис. По его словам, необходимо "принимать меры", чтобы этого не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Россия 1".

"Речь идет не только о текущем газовом сезоне. Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать", - сказал Новак.

По его мнению, Европе надо будет "побороться за российский газ", поскольку она потеряла достаточно времени.

"У нас есть возможность для выполнения контрактов, если будут дополнительные заявки. Безусловно, можно будет рассмотреть дополнительное участие", - отметил Новак.

Он прокомментировал заявления Европы о возможном отказе от потребления российского газа на фоне газового кризиса ЕС, назвав их так называемым "хайпом".

"Они могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это произошло в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы на сегодня видим. Да, политики не хотят принимать своих ошибок",- добавил вице-премьер-министр РФ.

Напомним, недавно Европейская комиссия приняла решение, призванное противостоять резкому росту мировых цен на энергоносители, которое, по прогнозам, продлится всю зиму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Европа Транзит газа
NEWS
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине