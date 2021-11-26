Как устроена инкассаторская служба CIT Security? – Игорь Шайхет

Как устроена инкассаторская служба: Игорь Шайхет рассказывает про работу СИТ Секьюрити

В Украине простой обыватель фактически не имеет представления о том, что такое CIT-компания. Хотя такой вид услуг давно предоставляется по всему миру и может быть полезным каждому, кто имеет хоть какое-то дело с наличными деньгами. “CИТ Секьюрити” – единственный в Украине полноценный оператор подобных услуг.

CIT-компания (Cash and Transit) – это профессиональная инкассаторская служба, которая перевозит наличные средства, дорогостоящие товары, ценности и так далее.

Инкассация является одним из видов кассовых операций между юридическими и физическими лицами.

В СИТ Секьюрити все средства застрахованы

СИТ Секьюрити во время выполнения перевозки гарантирует, что клиент обязательно получит вверенные компании средства. Уникальность компании в том, что она пользуется системой страхования в Лондоне. Этот факт обеспечивает безусловные гарантии.

Перевозка ценностей или денежных средств происходит в специальных опломбированных сумках и на бронированных автомобилях.

На каждом этапе экипаж несет ответственность за сохранность ваших денежных сбережений и материальных ценностей.

“Мы страхуемся в зарубежных компаниях. Это наша зона безопасности. Ничего против Украинских страховый компаний не имеем. Но мы работаем не только по Украине. Возможен трансфер средств и ценностей в другие страны. И поэтому нужны соответствующие гарантии”, – прокомментировал собственник СИТ Секьюрити, Игорь Шайхет.

Как работает инкассаторская служба: СИТ Секьюрити

Инкассация является способом перевозки и охраны денежных средств и ценностей. Для организации инкасаторской службы нужно создать специальную техническую базу:

оборудование и персонало;

резервный и основной экипажи;

группа быстрого реагирования

Каждый экипаж укомплектован:

бронежилетом;

униформой;

защитными касками;

средствами спецсвязи и оружием.

“СИТ Секьюрити стала первой частной инкассаторской службой которая получила лицензию от НБУ и МВД” — Игорь Шайхет, основатель компании.

Если у клиента крупное количество денежных средств, то в состав экипажа может входить два специальных охранника. Во время инкассации один из которых остается всегда в фургоне, а второй занимается прикрытием инкассатора.

“Помимо инкассации СИТ Секьюрити первая и единственная в Украине CIT-компания, которая имеет право осуществлять банковские операции”, – добавил Игорь Шайхет.

То есть, любой клиент СИТ Секьюрити может заключить соглашение с компанией, которая зачислит проинкассированную выручку на банковский счет. Такое разрешение можно получить только в НБУ.

Это еще более удобная форма инкассации. Ведь, в классическом исполнении инкассатор транспортирует средства в банк, который подходит клиенту, и далее в отделении банка осуществляются нужные операции. СИТ Секьюрити значительно сокращает ненужную логистическую цепочку.