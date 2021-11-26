Як влаштована інкасаторська служба CIT Security? – Ігор Шайхет

Доак влаштована інкасаторська служба: Ігор Шайхет розповідає про роботу CIТ Сек'юріті

В Україні аудиторія практично не має ніякого уявлення про те, що таке CIT-компанія. Хоча такий вид послуг давно надається по всьому світу і може бути корисним кожному, хто має хоч якусь справу з готівкою. CIT Сек'юріті – єдиний в Україні повноцінний оператор подібних послуг.

CIT-компанія (Cash and Transit) – це професійна інкасаторська служба, яка перевозить готівку, дорогі товари, цінності тощо.

Інкасація є одним із видів касових операцій між юридичними та фізичними особами.

У СІТ Сек'юріті всі кошти застраховані

СІТ Сек'юріті під час виконання перевезення гарантує, що клієнт обов'язково отримає довірені компанії кошти. Унікальність компанії полягає в тому, що вона користується системою страхування в Лондоні. Це забезпечує безумовні гарантії.

Перевезення цінностей або коштів відбувається у спеціальних опломбованих сумках та на броньованих автомобілях.

На кожному етапі екіпаж несе відповідальність за збереження ваших грошових заощаджень та матеріальних цінностей.

“Ми страхуємось у закордонних компаніях. Це наша зона безпеки. Нічого проти українських страхових компаній не маємо. Але ми працюємо не лише по Україні. Можливий трансфер коштів та цінностей до інших країн. І тому потрібні відповідні гарантії”, – прокоментував власник СІТ Сек'юріті Ігор Шайхет.

Як працює інкасаторська служба: СІТ Сек'юріті

Інкасація є способом перевезення та охорони коштів та цінностей. Для організації інкасаторської служби необхідно створити спеціальну технічну базу:

обладнання та персонал;

резервний та основний екіпажі;

група швидкого реагування

Кожен екіпаж укомплектований:

бронежилетом;

уніформою;

захисними касками;

засобами спецзв'язку та зброєю.

"СІТ Сек'юріті стала першою приватною інкасаторською службою яка отримала ліцензію від НБУ та МВС" - Ігор Шайхет, засновник компанії.

Якщо у клієнта велика кількість коштів, то до складу екіпажу може входити два спеціальні охоронці. Під час інкасації один із яких залишається завжди у фургоні, а другий займається прикриттям інкасатора.

"Окрім інкасації СІТ Сек'юріті, перша і єдина в Україні CIT-компанія, яка має право здійснювати банківські операції", - додав Ігор Шайхет.

Тобто будь-який клієнт СІТ Сек'юріті може укласти угоду з компанією, яка може зарахувати проінкасовані кошти на рахунок юридичної особи. Такий дозвіл можна отримати лише у НБУ.Це ще зручніша форма інкасації.

Адже у класичному виконанні інкасатор транспортує кошти до банку, який підходить клієнту, і далі у відділенні банку здійснюються необхідні операції. СІТ Сек'юріті значно скорочує непотрібний логістичний ланцюжок.