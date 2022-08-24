"Устраивает публичную клоунаду". У Зеленского отреагировали на поздравление Лукашенко

Глава белорусского режима Александр Лукашенко уверен, что мир "не видит" его содействия России в войне против Украины. Поэтому и желает украинцам "мирного неба", параллельно отправляя снаряды по ним же.

"Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямо соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать публичную клоунаду. Вчера активно рассказывал, что за три-четыре дня все закончится, и непослушных украинцев вырежут, а сегодня, в лучших традициях циников, желает Украине "мирного неба", отправляя с собственных аэродромов тонны смертоносных снарядов для атаки на мирные украинские города", - сказал он.

По мнению Подоляка, юридически все, что делает господин Лукашенко абсолютно точно и конкретно прописано кровью украинцев. Поэтому, по словам советника Ермака, необходимо дождаться окончания войны, в которой Украина обязательно победит, "чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной".

"Наряду с предоставлением своего неба для массовых убийств украинцев и прочей активной помощи российской оккупационной армии через поставки запчастей к военной техники и снарядов… Понимаю, что кое-кому кажется, что можно пожизненно безбожно врать или делать вид, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает господин Лукашенко абсолютно точно и конкретно прописано кровью украинцев. Поэтому просто необходимо дождаться правильного финала войны, краха российской кровавой империи, чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной" с представителями нынешней белорусской администрации…", - добавил он.