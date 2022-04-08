Только устойчивый мир. Украину не интересует временное перемирие с Россией, - Подоляк

Украинская сторона на данный момент не заинтересована в договоренностях о временном перемирии с Российской Федерацией. Киеву нужен устойчивый мир.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его совам, временное перемирие с Россией всегда остается путем к дальнейшей эскалации и войне.
"Его не может быть. Необходимо застолбить такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины или переходить наши границы. Временное перемирие - это стимулирование РФ к последующим агрессивным действиям", - добавил Подоляк.
Напомним, ранее сообщалось, что ООН договаривается о гуманитарном перемирии в разных частях Украины. Заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс считает, что это поможет спасти многие жизни.
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