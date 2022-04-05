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ООН договаривается о гуманитарном перемирии в разных частях Украины

Новина українською →
Нью-Йорк, Вторник 05 апреля 2022 19:14
ООН договаривается о гуманитарном перемирии в разных частях Украины Фото: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс заявил, что провел переговоры с Россией о гуманитарном перемирии в разных частях Украины. Он добавил, что Москва изучает это предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гриффитса в ходе заседания Совбеза ООН.

"Я вернулся из Москвы... Очень важно добиться гуманитарного прекращения огня. Во время своих встреч я обсуждал, кроме всех возможностей огня, вопросы гуманитарных коридоров", - сказал Гриффитс.

По его словам, гуманитарные перемирия должны быть введены в разных частях Украины. Представитель ООН добавил, что это позволит спасти многочисленные жизни. Гриффитс заверил, что Россия приняла эти предложения и изучает их.

"Завтра я планирую визит в Украину, чтобы обсудить эти же вопросы с чиновниками в Киеве. Я хочу увидеть ситуацию на месте", - сказал заместитель генсека ООН.

Напомним, ранее Россия признала убийство десятков человек, которые выходили из осажденного Мариуполя по гуманитарным коридорам.

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