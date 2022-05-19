Устойчивость украинского IT в действии. Разработчики и предприниматели обсудят перспективы отрасли на онлайн IT-конференции NIX MultiConf

21-22 мая состоится международная онлайн-IT-конференция NIX MultiConf. По словам организаторов, событие уже достигает международного уровня, ведь к мероприятию присоединятся зарубежные топовые предприниматели и программисты. Также с докладами выступят украинские лидеры мнений и IT-эксперты, в том числе специалисты NIX.

"Наша IT-индустрия доказала свою стойкость. Компании стабильно работают и платят налоги, чтобы и дальше поддерживать экономику государства. Такое масштабное событие, как NIX MultiConf — это яркий пример того, что Украина является надежным местом для развития бизнеса. Всему миру мы еще раз показываем силу IT-отрасли, а значит и Украину сломать невозможно", — подчеркивают в команде NIX.

В программе NIX MultiConf зрителей ждут:

• 30+ докладов об IT и бизнесе

• лекции с практическими советами по следующим направлениям: Java, JS, .NET, DATA, QA, PHP, PM, Design, BA, Python.

Среди признанных мировых IT-экспертов будут выступать:

Алистер Коберн – один из основателей Agile-манифеста, мировой эксперт по гибким методологиям и их использованию, а также признанный на международном уровне в области управления проектами и архитектуры программного обеспечения

– один из основателей Agile-манифеста, мировой эксперт по гибким методологиям и их использованию, а также признанный на международном уровне в области управления проектами и архитектуры программного обеспечения Энтони Шоу – последователь Python и участник Python Software Foundation

– последователь Python и участник Python Software Foundation Виталий Фридман – UX-консультант и креативный руководитель журнала Smashing Magazine и другие.

Всем спикерам можно будет задать вопрос в чате трансляции. Полную программу мероприятия и расписание лекций смотрите на сайте. Обратите внимание: в программе возможны изменения

Активно готовясь к конференции, Никсы продолжают волонтерить. С 24 февраля вместе с партнерами айтовцы перечислили на нужды ВСУ более 20 миллионов долларов. Сбор средств на нужды армии и волонтеров будет проводиться и на протяжении всей конференции — 21-22 мая.

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Справка:

NIX MultiConf - это самая большая в Украине онлайн ИТ-конференция. Мероприятие полезно для ИТ-специалистов с разным опытом, которые стремятся развивать свои навыки и интересуются новинками ИТ-сферы. Почти 10 лет назад подобное мероприятие впервые прошло в Харькове. С тех пор из 150 сторонников конференции всего за несколько лет комьюнити NIX MultiConf выросло в масштабное событие мирового уровня. В 2020 году к онлайн-конференции присоединились более 17 тыс. зрителей из 13 стран — в том числе из США, Эстонии, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Египта, ЮАР на других.

NIX – одна из самых многочисленных в Украине IT-команд, насчитывающая 4500 специалистов. Специалисты NIX создают комплексные IT решения для компаний из США, стран Европы и Юго-Восточной Азии. С началом полномасштабной войны команда поддерживает как членов своей команды и их родных, так и всех пострадавших от вторжения России. Никсы оказывают финансовую и материально-техническую помощь волонтерам, ВСУ и подразделениям терробороны. Что касается поддержки собственной команды, то за каждым в NIX сохраняются места в проектах, все специалисты получают своевременно доход в полном объеме.