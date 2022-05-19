ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стійкість українського IT в дії. Розробники та підприємці обговорять перспективи галузі на онлайн IT-конференції NIX MultiConf

Новость на русском →
Четвер 19 травня 2022 13:23
Стійкість українського IT в дії. Розробники та підприємці обговорять перспективи галузі на онлайн IT-конференції NIX MultiConf

21-22 травня відбудеться міжнародна онлайн IT-конференція NIX MultiConf. За словами організаторів, подія вже сягає міжнародного рівня, адже до заходу приєднаються топові зарубіжні підприємці і програмісти. Також із доповідями виступатимуть українські лідери думок та IT-експерти, зокрема фахівці NIX.

"Наша IT-індустрія довела свою стійкість. Компанії стабільно працюють і сплачують податки, щоб і надалі підтримувати економіку держави. Така масштабна подія, як NIX MultiConf — це яскравий приклад того, що Україна є і буде надійним місцем для розвитку бізнесу. Всьому світові ми вкотре показуємо силу IT-галузі, а значить і Україну зламати неможливо", — підкреслюють у команді NIX.

У програмі NIX MultiConf на глядачів чекають:

  • 30+ доповідей про IT та бізнес
  • лекції з практичними порадами за такими напрямами: Java, JS, .NET, DATA, QA, PHP, PM, Design, BA, Python.

Серед визнаних світових IT-експертів виступатимуть:

  • Алістер Коберн — один із засновників Agile-маніфесту, світовий експерт із гнучких методологій та їх використання, а також визнаний на міжнародному рівні у галузі управління проєктами та архітектури програмного забезпечення
  • Ентоні Шоу — послідовник Python та учасник Python Software Foundation
  • Віталій Фрідман — UX-консультант і креативний керівник журналу Smashing Magazine та інші.

Усім спікерам можна буде поставити питання в чаті трансляції. Повну програму заходу та розклад лекцій дивіться на сайті. Зверніть увагу: у програмі можливі зміни.

Активно готуючись до конференції, Нікси продовжують волонтерити. З 24 лютого разом із партнерами айтівці перерахували на потреби ЗСУ понад $20 млн. Збір коштів на потреби армії та волонтерів буде проводитися і протягом всієї конференції — 21-22 травня.

Довідка:

NIX MultiConf — це найбільша в Україні онлайн ІТ-конференція. Захід корисний для ІТ-спеціалістів із різним досвідом, які прагнуть розвивати свої навички та цікавляться новинками ІТ-сфери. Майже 10 років тому подібний захід вперше відбувся у Харкові. Відтоді зі 150 прихильників конференції всього за кілька років ком'юніті NIX MultiConf виросло у масштабну подію світового рівня. 2020 року до онлайн-конференції долучилося понад 17 тис глядачів із 13 країн — у тому числі зі США, Естонії, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Італії, Єгипту, ПАР на інших.

NIX — одна з найчисленніших в Україні IT-команд, яка налічує 4500 спеціалістів. Фахівці NIX створюють комплексні IT-рішення для компаній із США, країн Європи та Південно-Східної Азії. З початком повномасштабної війни команда підтримує як членів своєї команди та їх рідних, так і всіх постраждалих від вторгнення рф. Нікси надають фінансову та матеріально-технічну допомогу волонтерам, ЗСУ та підрозділам тероборони. Щодо підтримки власної команди, то за кожним у NIX зберігаються місця у проєктах, усі спеціалісти своєчасно отримують дохід у повному обсязі.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ