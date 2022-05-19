Стійкість українського IT в дії. Розробники та підприємці обговорять перспективи галузі на онлайн IT-конференції NIX MultiConf

21-22 травня відбудеться міжнародна онлайн IT-конференція NIX MultiConf. За словами організаторів, подія вже сягає міжнародного рівня, адже до заходу приєднаються топові зарубіжні підприємці і програмісти. Також із доповідями виступатимуть українські лідери думок та IT-експерти, зокрема фахівці NIX.

"Наша IT-індустрія довела свою стійкість. Компанії стабільно працюють і сплачують податки, щоб і надалі підтримувати економіку держави. Така масштабна подія, як NIX MultiConf — це яскравий приклад того, що Україна є і буде надійним місцем для розвитку бізнесу. Всьому світові ми вкотре показуємо силу IT-галузі, а значить і Україну зламати неможливо", — підкреслюють у команді NIX.

У програмі NIX MultiConf на глядачів чекають:

30+ доповідей про IT та бізнес

лекції з практичними порадами за такими напрямами: Java, JS, .NET, DATA, QA, PHP, PM, Design, BA, Python.

Серед визнаних світових IT-експертів виступатимуть:

Алістер Коберн — один із засновників Agile-маніфесту, світовий експерт із гнучких методологій та їх використання, а також визнаний на міжнародному рівні у галузі управління проєктами та архітектури програмного забезпечення

— один із засновників Agile-маніфесту, світовий експерт із гнучких методологій та їх використання, а також визнаний на міжнародному рівні у галузі управління проєктами та архітектури програмного забезпечення Ентоні Шоу — послідовник Python та учасник Python Software Foundation

— послідовник Python та учасник Python Software Foundation Віталій Фрідман — UX-консультант і креативний керівник журналу Smashing Magazine та інші.

Усім спікерам можна буде поставити питання в чаті трансляції. Повну програму заходу та розклад лекцій дивіться на сайті. Зверніть увагу: у програмі можливі зміни.

Активно готуючись до конференції, Нікси продовжують волонтерити. З 24 лютого разом із партнерами айтівці перерахували на потреби ЗСУ понад $20 млн. Збір коштів на потреби армії та волонтерів буде проводитися і протягом всієї конференції — 21-22 травня.

Довідка:

NIX MultiConf — це найбільша в Україні онлайн ІТ-конференція. Захід корисний для ІТ-спеціалістів із різним досвідом, які прагнуть розвивати свої навички та цікавляться новинками ІТ-сфери. Майже 10 років тому подібний захід вперше відбувся у Харкові. Відтоді зі 150 прихильників конференції всього за кілька років ком'юніті NIX MultiConf виросло у масштабну подію світового рівня. 2020 року до онлайн-конференції долучилося понад 17 тис глядачів із 13 країн — у тому числі зі США, Естонії, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Італії, Єгипту, ПАР на інших.

NIX — одна з найчисленніших в Україні IT-команд, яка налічує 4500 спеціалістів. Фахівці NIX створюють комплексні IT-рішення для компаній із США, країн Європи та Південно-Східної Азії. З початком повномасштабної війни команда підтримує як членів своєї команди та їх рідних, так і всіх постраждалих від вторгнення рф. Нікси надають фінансову та матеріально-технічну допомогу волонтерам, ЗСУ та підрозділам тероборони. Щодо підтримки власної команди, то за кожним у NIX зберігаються місця у проєктах, усі спеціалісти своєчасно отримують дохід у повному обсязі.