Устоявшимся международным альянсам трудно противостоять растущим угрозам, - Кулеба

"Международные отношения переживают период антагонизма и раздробленности. Это означает, что старым, устоявшимся альянсам трудно противостоять растущим угрозам из-за усиления антагонизма между их государствами-членами", - заявил он.

Он считает, что блоки будут меняться и адаптироваться, а период фрагментации закончится.

"Тем временем мы работаем над созданием гибких дополнительных альянсов для достижения наших ближайших целей прямо сейчас, а также для лучшей интеграции Украины со странами-членами ЕС и НАТО, чтобы наша страна была институционализированная на Западе, когда период фрагментации закончится", - добавил он.

Эта стратегия означает усиление привлечения Украины к центральноевропейским инициативам и проектам.