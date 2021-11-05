Усталеним міжнародним альянсам важко протистояти зростаючим загрозам, - Кулеба

"Міжнародні відносини переживають період антагонізму та роздробленості. Це означає, що старим, усталеним альянсам важко протистояти зростаючим загрозам через посилення антагонізму між їхніми державами-членами", - заявив він.

Він вважає, що блоки змінюватимуться та адаптуються, а період фрагментації закінчиться.

"Тим часом ми працюємо над створенням гнучких додаткових альянсів для досягнення наших найближчих цілей прямо зараз, а також для кращої інтеграції України з країнами-членами ЄС та НАТО, щоб наша країна була інституціоналізована на Заході, коли період фрагментації закінчиться", - додав він.

Ця стратегія означає посилення залучення України до центральноєвропейських ініціатив та проектів.