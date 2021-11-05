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Устоявшимся международным альянсам трудно противостоять растущим угрозам, - Кулеба

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 13:12
Устоявшимся международным альянсам трудно противостоять растущим угрозам, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что международные отношения переживают период антагонизма и раздробленности. Он надеется, что однажды этот перид закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление министра на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

"Международные отношения переживают период антагонизма и раздробленности. Это означает, что старым, устоявшимся альянсам трудно противостоять растущим угрозам из-за усиления антагонизма между их государствами-членами", - заявил он.

Он считает, что блоки будут меняться и адаптироваться, а период фрагментации закончится.

"Тем временем мы работаем над созданием гибких дополнительных альянсов для достижения наших ближайших целей прямо сейчас, а также для лучшей интеграции Украины со странами-членами ЕС и НАТО, чтобы наша страна была институционализированная на Западе, когда период фрагментации закончится", - добавил он.

Эта стратегия означает усиление привлечения Украины к центральноевропейским инициативам и проектам.

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Дмитрий Кулеба
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