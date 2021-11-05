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Усталеним міжнародним альянсам важко протистояти зростаючим загрозам, - Кулеба

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 13:12
Усталеним міжнародним альянсам важко протистояти зростаючим загрозам, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що міжнародні відносини переживають період антагонізму та роздробленості. Він сподівається, що одного дня цей перід закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".

"Міжнародні відносини переживають період антагонізму та роздробленості. Це означає, що старим, усталеним альянсам важко протистояти зростаючим загрозам через посилення антагонізму між їхніми державами-членами", - заявив він.

Він вважає, що блоки змінюватимуться та адаптуються, а період фрагментації закінчиться.

"Тим часом ми працюємо над створенням гнучких додаткових альянсів для досягнення наших найближчих цілей прямо зараз, а також для кращої інтеграції України з країнами-членами ЄС та НАТО, щоб наша країна була інституціоналізована на Заході, коли період фрагментації закінчиться", - додав він.

Ця стратегія означає посилення залучення України до центральноєвропейських ініціатив та проектів.

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Дмитро Кулеба
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