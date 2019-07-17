Устенко прокомментировал ситуацию с коррупцией в портах

Коррупция в портах и злоупотребления экологической инспекции является отдельным "зерном" в целостной картине глобальной коррупции в стране. Такое мнение высказал экономист, внештатный советник президента Украины Олег Устенко, передает РБК-Украина.

По словам экономиста, порты - это показатель того, с чем сталкивались те, кто заходил в страну: импортеры, экспортеры, логисты.

"Инвесторы знали, что Украина - высококоррумпированная страна. Они видели, что несмотря на риторику прежней администрации и заверения, что коррупция снижается, реального снижения не наблюдалось. В результате объемы инвестиций в страну с каждым годом падали. Если в прошлом году было 2 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, годом ранее 2,5 млрд долл., то в этом году всего 1,5 млрд долл. Инвесторы были четко осведомлены о том, что в Украине проблемы с инвестиционным климатом. Коррупция в портах и злоупотребления экоинспекции - это отдельное зерно в целостной картине глобальной коррупции в стране", - сказал Устенко.

Отметим, по словам главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, потеря от неправомерной деятельности экоинспекторов достигла 200 млн долларов ежегодно в виде несозданного ВВП и недополученных доходов государством и бизнесом.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина 10 июля анонсировал рассмотрение нового порядка взаимодействия госорганов по защите природной среды в портах, а также поручил приостановить экологические проверки в портах. Кроме того, премьер заявил, что правоохранительные органы отныне будут больше внимания уделять сообщениям о коррупции в действиях Госэкоинспекции.

По словам Устенко, Кабмин и ранее знал о проблеме, но при этом ничего не предпринимал. Эксперт не верит, что правительство сможет реально урегулировать ситуацию.

"Уходящий Кабмин на фоне уходящей Рады. Их заявления выглядят как часть политической игры, которую начала уходящая власть", - отметил Устенко.