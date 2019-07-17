Устенко прокоментував ситуацію з корупцією в портах

Корупція в портах і зловживання екологічної інспекції є окремим "зерном" у цілісній картині глобальної корупції в країні. Таку думку висловив економіст, позаштатний радник президента України Олег Устенко, передає РБК-Україна.

За словами економіста, порти - це показник того, з чим стикалися ті, хто заходив в країну: імпортери, експортери, логісти.

"Інвестори знали, що Україна - висококорумована країна. Вони бачили, що незважаючи на риторику колишньої адміністрації і запевнення, що корупція знижується, реального зниження не спостерігалося. В результаті обсяги інвестицій в країну з кожним роком падали. Якщо в минулому році було 2 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, роком раніше 2,5 млрд дол., то в цьому році лише 1,5 млрд дол. Інвестори були чітко обізнані про те, що в Україні проблеми з інвестиційним кліматом. Корупція в портах і зловживання екоінспекції - це окреме зерно в цілісній картині глобальної корупції в країні", - сказав Устенко.

Відзначимо, за словами голови Державної митної служби Максима Нефьодова, втрата від неправомірної діяльності екоінспекторів досягла 200 млн доларів щорічно у вигляді нествореного ВВП та недоотриманих доходів державою і бізнесом.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабміну 10 липня анонсував розгляд нового порядку взаємодії держорганів щодо захисту природного середовища у портах, а також доручив призупинити екологічні перевірки в портах. Крім того, прем'єр заявив, що правоохоронні органи відтепер будуть більше уваги приділяти повідомленнями про корупцію в діях Держекоінспекції.

За словами Устенка, Кабмін і раніше знав про проблему, але при цьому нічого не робив. Експерт не вірить, що уряд зможе реально врегулювати ситуацію.

"Їх заяви виглядають як частина політичної гри, яку розпочала влада, яка йде", - зазначив Устенко.