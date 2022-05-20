ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Установлен командир роты войск РФ, приказывавший убивать гражданских в Киевской области

Новина українською →
Киев, Пятница 20 мая 2022 19:37
Установлен командир роты войск РФ, приказывавший убивать гражданских в Киевской области Фото: Буча после освобождения от российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские правоохранители установили командира роты войск РФ, который отдавал приказы убивать гражданских в Киевской области. Без его разрешения жители села Липовки Бучанского района не могли выйти из дома даже за водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

“Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск с РФ в составе 35 общевойсковой армии", - написала она в своем Facebook.

По ее словам, прокуроры совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с убийством. По данным следствия, российский офицер был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Он распоряжался даже тем, можно ли местным жителям оказывать медпомощь и покидать свои дома.

Установлен командир роты войск РФ, приказывавший убивать гражданских в Киевской области

Фото: командир роты российских войск Василий Литвиненко, отдававший приказ убивать гражданских (facebook.com/VenediktovaIryna)

Следствие установило, что для исполнения преступных приказов командира роты, подчиненные из автоматов ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо на его дворе. Однако на этом они не остановились - вскоре оккупанты из танка расстреляли дом, где был ранен ими житель. Он сгорел вместе с домом.

Венедиктова добавила, что в настоящее время правоохранители устанавливают других участников этого преступления, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.

Напомним, 13 мая Киевский суд начал слушания по делу российского военного Вадима Шишимарина, который подозревается в убийстве мирного жителя в селе Чупаховка.

Отметим, Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию военных преступлений России в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Киевская область Ирина Венедиктова Война в Украине
NEWS
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков