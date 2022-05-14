Установить глобальный баланс путем войны в Украине невозможно, - советник Эрдогана

Идея установления нового порядка путем войны тактически и стратегически неправильна, цена таких действий будет высокой для всех. Невозможно установить глобальный баланс с помощью войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главного советника президента Турции Ибрагима Калына для интервью изданию Türkiye .

"Идея установления нового порядка путем войны тактически и стратегически неправильна. Цена будет высокой для всех. Мы видели примеры этого в прошлом. Те, кто хочет продолжать эту войну, могут получить некоторые преимущества в краткосрочной перспективе, но им придется понести стратегические потери в средне- и долгосрочной перспективе", - сказал Калын.

По его словам, невозможно установить глобальный баланс, который не мог быть установлен после холодной войны, которая закончилась в 1990 году, с помощью войны в Украине либо другой войны.

"Невозможно установить стабильный и устойчивый порядок без комплексного и справедливого решения вопросов баланса сил, обеспокоенности безопасности и восприятия угроз. Односторонность в международных отношениях – это приглашение к конфликту. На основе этого началась украинская война, и ее последствия будут длиться десятилетиями", - сказал советник Эрдогана.

По его мнению, даже если горячий конфликт завершится в ближайшие недели или месяцы, война будет продолжаться в разных формах и масштабах.

"Мы столкнемся с серьезными глобальными вызовами, такими как продовольствие, энергетика, кибербезопасность, оружие массового поражения и биологические атаки, логистика, рост цен на товары, волны миграции и кризис беженцев. Мы решительно продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы предупредить повторение бедствий, которые уже переживали в прошлом", - отметил Калын.