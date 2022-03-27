У Эрдогана призвали Запад не "сжигать мосты" с Россией
Пресс-секретарь президента Турции, Ибрагим Калын, заявил, что Запад не должен "сжигать мосты" с Москвой. Он отметил, у Турции сохраняются хорошие отношения с Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В интерью для Reuters Ибрагим Калын призвал западные страны продолжать диалог с Москвой, чтобы прекратить войну в Украине.
"Если все будут сжигать мосты с Россией, то кто будет с ними разговаривать в конце концов", - сказал пресс-секретарь Эрдогана.
Калын добавил, что Киев нуждается в большей поддержке, чтобы защитить себя.
"Украинцев нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы они могли защитить себя... но дело России должно быть услышано, так или иначе, чтобы ее претензии были понятны", - добавил он.
Напомним, что Эрдоган высказался по поводу передаче Украине комплексов С-400.
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