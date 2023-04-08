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Успішно виконують бойові завдання. Військові показали в роботі польські САУ Krab

Фото:військові показали в роботі польські САУ Krab (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 квітня, військові поділились відео роботи польської САУ Krab.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

"Польські самохідні гаубиці AHS Krab (САУ «Краб») успішно виконують бойові завдання на фронті", - наголосив Залужний.

Він також повідомив, що наші воїни швидко опанували західну техніку та мало того - мають досвід, який є цінним для партнерів та виробників озброєння.

"Самохідна артилерійська установка Krab добре показала себе і в швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення", - повідомив військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Нагадаємо, днями головнокомандувач показав, як українські військові працюють з американськими снарядами Excalibur.

Окрім того, нещодавно генерал Олександр Тарнавський показав, як працює французька САУ Caesar на Донбасі.

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