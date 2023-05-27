Успішні контратаки ЗСУ ускладнюють росіянам деблокаду "вагнерівців" у Бахмуті, - ISW

Військам РФ може бути важко провести деблокування підрозділів "вагнерівців" у Бахмуті через успішні контратаки Сил оборони України біля міста та продовження обмежених локальних операцій у цьому районі.

Зміна "вагнерівців" у Бахмуті на війська РФ не спостерігається

Засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці продовжують здавати позиції в Бахмуті Міноборони РФ та відходити з міста. За словами "кухаря Путіна", російське Міноборони активно перекидає регулярні частини ЗС РФ на позиції "вагнерівців" у Бахмут, а ті проводять організований відхід із міста.

Також Пригожин повторив 26 травня, що до 1 червня Міноборони РФ нібито повністю візьме місто та його околиці під контроль.

При цьому експерти ISW не спостерігали візуальних підтверджень того, що регулярні російські сили займають позиції "вагнерівців" у самому Бахмуті або що найманці залишають місто.

В Інституті вивчення війни в цьому контексті вказали, що нещодавно бачили кадри, на яких нібито показані елементи 123-ї бригади "ДНРівців", яка, ймовірно, раніше дислокувалася під Сіверськом, що діє в районі Бахмута, і бойовики можуть замінити формування найманців.

Ситуація у Бахмуті

Українські джерела стверджують, що "вагнерівці" все ще присутні в Бахмуті, і що темпи російських наступальних операцій навколо міста продовжують знижуватися.

Заступник міністра оборони України Анна Маляр повідомила, що регулярні російські частини замінили частини "Вагнера" у передмісті Бахмута, ймовірно, маючи на увазі райони на флангах навколо міста. Вона стверджувала, що ЗСУ, як і раніше, контролюють позиції на південно-західній околиці міста і що "вагнерівці" все ще присутні в самому Бахмуті.

Українські джерела продовжують повідомляти, що темп російських наступальних операцій довкола Бахмута знизився після заявленого РФ нібито захоплення міста. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 26 травня російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі Бахмута та у напрямку Предтечине (15 км на південний захід від Бахмута).

Контратаки ЗСУ у районі Бахмута

У ISW зазначають, що продовження успішних обмежених контратак Сил оборони України на флангах Бахмуту може ускладнити російську операцію щодо зміни "вагнерівців" у Бахмуті.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Відомий "воєнкор" стверджував, що українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили частини ПВК "Ветерани" відступити на кілометр від позицій, що раніше займалися в цьому районі. Блогер розповідав, що ЗСУ захопили височини вздовж траси E40 (Бахмут - Слов'янськ) біля Оріхово-Василівки, і що в цьому районі тривають бої.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися у бік Кліщіївки та перетнули канал Сіверський Донець, можливо, погрожуючи оточити населений пункт та змусити війська РФ відступити на схід.

"Однак кадри з геолокацією, опубліковані 24 та 25 травня, вказують на те, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки", - йдеться у публікації.

Можливість для ЗСУ розпочати нову фазу операцій біля Бахмута

В ISW раніше оцінювали, що російським силам може бути важко провести деблокування замість сил "Вагнера" в Бахмуті, й успішні обмежені та локальні контратаки ЗСУ, ймовірно, ускладнять їхню здатність це здійснити.

"Зниження темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута та повідомлення про продовження операції з надання допомоги на місці, ймовірно, ще більше дають українським силам у цьому районі ініціативу розпочати нову фазу операцій навколо міста, якщо вони того забажають", - зазначається у звіті.

Ключові висновки

25 і 26 травня війська РФ завдали великомасштабного ракетного та безпілотного удару по території України.

Кремль, ймовірно, відновлює свою інформаційну кампанію, щоб змусити Захід змусити Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах.

Повідомляється, що 25 травня ПВК "Вагнера" обміняла 106 українських військовополонених на невстановлену кількість російських військовополонених, що дозволяє припустити, що "вагнерівці" могли провести обмін незалежно від Міноборони РФ.

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове - Кремінна.

Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка - Донецьк.

Російські сили продовжували обстрілювати українські позиції на півдні України.

Російські офіційні особи продовжують формувати нові добровольчі формування для захисту російських регіонів, що межують з Україною.

Російська окупаційна "влада" продовжує спроби стерти українську культурну спадщину шляхом розграбування українських артефактів.

Що відбувається на Бахмутському напрямі

На Бахмутській ділянці фронту війська РФ обстрілами з артилерії намагаються зупинити просування ЗСУ по флангах, що наближає наших військових до тактичного оточення міста. Також окупанти стягують додаткові підрозділи на фланги для посилення свого угруповання у цьому районі.

У передмісті Бахмута російські загарбники замінили підрозділи "вагнерівців" на армійські регулярні загони, при цьому в самому місті залишаються найманці.

Нещодавно спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що Сили оборони завдали бойовикам "Вагнера" у Бахмуті непоправних втрат, а генерал Сирський сказав, що найманці Пригожина залізли у Бахмут, "як щури в мишоловку".