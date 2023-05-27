Успішні контратаки ЗСУ ускладнюють росіянам деблокаду "вагнерівців" у Бахмуті, - ISW
Військам РФ може бути важко провести деблокування підрозділів "вагнерівців" у Бахмуті через успішні контратаки Сил оборони України біля міста та продовження обмежених локальних операцій у цьому районі.
Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Зміна "вагнерівців" у Бахмуті на війська РФ не спостерігається
Засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці продовжують здавати позиції в Бахмуті Міноборони РФ та відходити з міста. За словами "кухаря Путіна", російське Міноборони активно перекидає регулярні частини ЗС РФ на позиції "вагнерівців" у Бахмут, а ті проводять організований відхід із міста.
Також Пригожин повторив 26 травня, що до 1 червня Міноборони РФ нібито повністю візьме місто та його околиці під контроль.
При цьому експерти ISW не спостерігали візуальних підтверджень того, що регулярні російські сили займають позиції "вагнерівців" у самому Бахмуті або що найманці залишають місто.
В Інституті вивчення війни в цьому контексті вказали, що нещодавно бачили кадри, на яких нібито показані елементи 123-ї бригади "ДНРівців", яка, ймовірно, раніше дислокувалася під Сіверськом, що діє в районі Бахмута, і бойовики можуть замінити формування найманців.
Ситуація у Бахмуті
Українські джерела стверджують, що "вагнерівці" все ще присутні в Бахмуті, і що темпи російських наступальних операцій навколо міста продовжують знижуватися.
Заступник міністра оборони України Анна Маляр повідомила, що регулярні російські частини замінили частини "Вагнера" у передмісті Бахмута, ймовірно, маючи на увазі райони на флангах навколо міста. Вона стверджувала, що ЗСУ, як і раніше, контролюють позиції на південно-західній околиці міста і що "вагнерівці" все ще присутні в самому Бахмуті.
Українські джерела продовжують повідомляти, що темп російських наступальних операцій довкола Бахмута знизився після заявленого РФ нібито захоплення міста. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 26 травня російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі Бахмута та у напрямку Предтечине (15 км на південний захід від Бахмута).
Контратаки ЗСУ у районі Бахмута
У ISW зазначають, що продовження успішних обмежених контратак Сил оборони України на флангах Бахмуту може ускладнити російську операцію щодо зміни "вагнерівців" у Бахмуті.
Російські блогери стверджували, що ЗСУ провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Відомий "воєнкор" стверджував, що українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили частини ПВК "Ветерани" відступити на кілометр від позицій, що раніше займалися в цьому районі. Блогер розповідав, що ЗСУ захопили височини вздовж траси E40 (Бахмут - Слов'янськ) біля Оріхово-Василівки, і що в цьому районі тривають бої.
Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися у бік Кліщіївки та перетнули канал Сіверський Донець, можливо, погрожуючи оточити населений пункт та змусити війська РФ відступити на схід.
"Однак кадри з геолокацією, опубліковані 24 та 25 травня, вказують на те, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки", - йдеться у публікації.
Можливість для ЗСУ розпочати нову фазу операцій біля Бахмута
В ISW раніше оцінювали, що російським силам може бути важко провести деблокування замість сил "Вагнера" в Бахмуті, й успішні обмежені та локальні контратаки ЗСУ, ймовірно, ускладнять їхню здатність це здійснити.
"Зниження темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута та повідомлення про продовження операції з надання допомоги на місці, ймовірно, ще більше дають українським силам у цьому районі ініціативу розпочати нову фазу операцій навколо міста, якщо вони того забажають", - зазначається у звіті.
Ключові висновки
- 25 і 26 травня війська РФ завдали великомасштабного ракетного та безпілотного удару по території України.
- Кремль, ймовірно, відновлює свою інформаційну кампанію, щоб змусити Захід змусити Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах.
- Повідомляється, що 25 травня ПВК "Вагнера" обміняла 106 українських військовополонених на невстановлену кількість російських військовополонених, що дозволяє припустити, що "вагнерівці" могли провести обмін незалежно від Міноборони РФ.
- Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове - Кремінна.
- Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка - Донецьк.
- Російські сили продовжували обстрілювати українські позиції на півдні України.
- Російські офіційні особи продовжують формувати нові добровольчі формування для захисту російських регіонів, що межують з Україною.
- Російська окупаційна "влада" продовжує спроби стерти українську культурну спадщину шляхом розграбування українських артефактів.
Що відбувається на Бахмутському напрямі
На Бахмутській ділянці фронту війська РФ обстрілами з артилерії намагаються зупинити просування ЗСУ по флангах, що наближає наших військових до тактичного оточення міста. Також окупанти стягують додаткові підрозділи на фланги для посилення свого угруповання у цьому районі.
У передмісті Бахмута російські загарбники замінили підрозділи "вагнерівців" на армійські регулярні загони, при цьому в самому місті залишаються найманці.
Нещодавно спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що Сили оборони завдали бойовикам "Вагнера" у Бахмуті непоправних втрат, а генерал Сирський сказав, що найманці Пригожина залізли у Бахмут, "як щури в мишоловку".
Чи справді "вагнерівці" вийдуть із Бахмута та що означають заяви Пригожина - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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