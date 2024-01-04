Успішна операція ГУР. У Росії на аеродромі згорів Су-34, - джерела

"В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Це операція ГУР (Головного управління розвідки Міноборони України - ред.)", - розповіло джерело виданню.

Фото: аеродром "Шагол" під Челябінськом на карті (google.com/maps)

Аеродром "Шагол" та зв'язок із війною проти України

Зауважимо, що "Шагол" - це військовий аеродром в поблизу російського міста Челябінськ. На аеродромі базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Нагадаємо, 5 березня 2022 року в Україні було збито російський літак Су-34, який виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Тоді екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув, а пілот - майор Олександр Красноярцев, був взятий в полон, а згодом його обміняли.

Що відомо про Су-34

Су-34 (за кодифікацією НАТО Fullback - "захисник") - радянський і російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник.

Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

Може завдавати ударів на віддаленні 150-600 км від лінії зіткнення.

Додамо, що російська армія продовжує зазнавати втрат зокрема й у авіації. Від початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив 329 літаків та 324 гелікоптери.

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