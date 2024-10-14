Успіхи РФ на кордоні Донецької та Запорізької не вказують на масштабний наступ, - ISW

Аналітики зазначають, що 12 та 13 жовтня російські та українські джерела заявили, що підрозділи російських військ розпочали наступ у районі Левадного (на південний захід від Великої Новосілки) та прорвали українську оборону.

За словами українського військового спостерігача, противник досяг околиць Левадного і має просування у напрямку Новодарівки.

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ захопили Левадне і просунулися до південної околиці Новодарівки, хоча ISW не виявив підтвердження цим російським заявам.

Експерти дійшли висновку, що ці тактичні успіхи не є результатом раптового чи несподіваного російського прориву.

В Інституті наголосили, що ворог активізувався на вже довго не діючій ділянці фронту. Це сталося у західній частині Запорізької області біля Кам'янського (на південь від Степногірська) на початку жовтня. Однак така діяльність поки що була обмеженою і призвела лише до незначних тактичних успіхів.

На думку аналітиків, війська РФ можуть відновити дії на менш активних ділянках фронту на півдні України для кількох цілей:

щоб відвернути увагу України від пріоритетних наступальних операцій Росії у Донецькій області;

щоб скоординувати сили ЗСУ вздовж фронту на півдні України, тим самим не допустивши передислокацію українських військ до Донецької області.

У звіті сказано, що узгоджені наступальні операції РФ у районі кордону Донецької та Запорізької областей теоретично могли б підтримувати оперативні зусилля РФ щодо ліквідації ширшого українського виступу на заході Донецької області. Вони також могли б сприяти просуванню до траси Н-15 (Донецьк-Запоріжжя) шляхом тиску на трасу Т-0518 (Велика Новосілка-Богатир) та пресингу на західний фланг українського угрупування на заході Донецької області.

Однак росіяни активізувалися на західному березі річки Мокри Яли, яка тече на захід уздовж траси Т-0518, а також на західній околиці Великої Новосілки. Наразі ворог намагаеться просунутися в районах, які розходяться із західним флангом українського виступу на заході Донецької області.

Для подальшого просування по шосе Т-0518 та розвитку наступу на західний фланг українського виступу, російським військам, ймовірно, потрібно захопити Велику Новосілку. Це вимагатиме посилення наступальної активності на східному березі річки Мокри Яли, безпосередньо на південь від Великої Новосілки.

Говорячи про наступ РФ у районі населених пунктів Левадне та Новодарівки, теоретично вони можуть бути спрямовані на те, щоб перерізати дорогу, яка з'єднує Гуляйполе з Великою Новосілкою. Це у свою чергу може погіршити українську логістику у Велику Новосілку перед можливими посиленими російськими атаками для її захоплення.

Проте, ISW не зафіксував повідомлень про те, що російські сили проводять великі атаки на кордоні Донецької та Запорізької областей. Також немає ознак накопичення особового складу та ресурсів для масштабного наступу, порівнянного з російськими операціями на сході України.

Навпаки, російські війська перекинули частину сил із кордону Донецької та Запорізької областей та інших районів на півдні України, щоб відреагувати на операцію ЗСУ у Курській області.