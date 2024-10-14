Успехи РФ на границе Донецкой и Запорожской не указывают на масштабное наступление, - ISW

Аналитики отмечают, что 12 и 13 октября российские и украинские источники заявили, что подразделения российских войск начали наступление в районе Левадного (к юго-западу от Большой Новоселки) и прорвали украинскую оборону.

По словам украинского военного наблюдателя, противник достиг окраин Левадного и имеет продвижение в направлении Новодаровки.

Российские военкоры утверждали, что войска РФ захватили Левадное и продвинулись до южной окраины Новодаровки, хотя ISW не обнаружил подтверждения этим российским заявлениям.

Эксперты пришли к выводу, что данные тактически успехи не является результатом внезапного или неожиданного российского прорыва.

В Институте подчеркнули, что враг активизировался на уже долго бездействующем участке фронта. Это произошло в в западной части Запорожской области около Каменского (к югу от Степногорска) в начале октября. Однако такая деятельность пока была ограниченной и привела лишь к незначительным тактическим успехам.

По мнению аналитиков, войска РФ могут возобновить действия на менее активных участках фронта на юге Украины для нескольких целей:

чтобы отвлечь внимание Украины от приоритетных наступательных операций России в Донецкой области;

чтобы скоординировать силы ВСУ вдоль фронта на юге Украины, тем сам не допустив передислокацию украинских войск в Донецкую область.

В отчете сказано, что согласованные наступательные операции РФ в районе границы Донецкой и Запорожской областей теоретически могли бы поддерживать оперативные усилия РФ по ликвидации более широкого украинского выступа на западе Донецкой области. Они также могли бы способствовать продвижению к трассе Н-15 (Донецк-Запорожье) путем давления на трассу Т-0518 (Большая Новоселка-Богатырь) и прессинга на западный фланг украинской группировки на западе Донецкой области.

Однако россияне активизировались на западном берегу реки Мокрые Ялы, которая течет на запад вдоль трассы Т-0518, а также на западной окраине Большой Новоселки. В настоящее время враг пытается продвинуться в районах, которые расходятся с западным флангом украинского выступа на западе Донецкой области.

Для дальнейшего продвижения по шоссе Т-0518 и развития наступления на западный фланг украинского выступа российским войскам, вероятно, потребуется захватить Великую Новоселку. Это потребует усиления наступательной активности на восточном берегу реки Мокрые Ялы, непосредственно к югу от Великой Новоселки.

Говоря о наступления РФ в районе населенных пунктов Левадное и Новодаровки, в теории они могут быть направлены на то, чтобы перерезать дорогу, которая соединяет Гуляйполе с Великой Новоселкой. Это в свою очередь может ухудшить украинскую логистику в Великую Новоселку перед возможными усиленными российскими атаками для её захвата.

Однако ISW не зафиксировал сообщений о том, что российские силы проводят крупные атаки на границе Донецкой и Запорожской областей. Также нет признаков накопления личного состава и ресурсов для масштабного наступления, сравнимого с российскими операциями на востоке Украины.

Наоборот, российские войска перебросили часть сил с границы Донецкой и Запорожской областей и других районов на юге Украины, чтобы отреагировать на операцию ВСУ в Курской области.