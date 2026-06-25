Успенський собор в Києві консервували після обстрілу, з ремонтом допоможе Швейцарія

Успенський собор Києво-Печерської лаври, який найбільше постраждав від атаки російських безпілотників, уже законсервували для захисту від негоди. Наразі готується план його повного відновлення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Деталі відновлення та допомога партнерів

За словами глави держави, першочергові роботи на об'єкті вже завершено. Подальша реставрація стане завданням одразу кількох профільних відомств.

"Вже завершені роботи по консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами. Дах собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови. Готуємо відновлення собору, і це вже відповідальність, зокрема, Міністерства культури України та МЗС", - зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що до фінансування ремонтних робіт долучаться міжнародні партнери. Відповідних домовленостей було досягнуто під час останніх дипломатичних зустрічей.

"Нещодавно під час зустрічі з президентом Швейцарії ми домовились, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення, і важливо, щоб і повний результат був належним чином забезпечений", - додав він.

Охорона кордонів та ситуація на фронті

Окрім ситуації з Лаврою, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про роботу рятувальників ДСНС та інших підрозділів МВС під час ліквідації наслідків ворожих ударів в інших регіонах України.

Окрему увагу під час зустрічі приділили оборонним завданням, які виконують бійці Національної гвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби безпосередньо на лінії фронту.

Також міністр відзвітував про заходи з охорони та захисту північних ділянок державного кордону.