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Успехи ВСУ под Харьковом и Херсоном вдохновляют, - Пентагон

Фото: Министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные достигли определенных успехов в своих операциях под Харьковом и Херсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сейчас мы видим успех у Херсона, мы видим определенный успех у Харькова, и это очень вдохновляет", - заявил Остин.

Об этом министр обороны рассказывал во время пресс-конференции со своим чешским коллегой в Праге. По его мнению, эти достижения станут серьезным ударом для РФ. По информации западных спецслужб россияне понесли огромные потери.

Также это станет толчком для Украины, которая хочет показать, что может менять ситуацию на местах силой, поэтому заслуживает на последующую поддержку.

За последние дни украинские военные смогли освободить более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Напомним, что цели США и союзников в военной помощи Украине не изменились, но сейчас все работают над тем, чтобы быть на 1-2 шага впереди.

Также, министр обороны США анонсировал следующее заседание в формате "Рамштайн".

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