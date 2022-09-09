Успехи ВСУ под Харьковом и Херсоном вдохновляют, - Пентагон

"Сейчас мы видим успех у Херсона, мы видим определенный успех у Харькова, и это очень вдохновляет", - заявил Остин.

Об этом министр обороны рассказывал во время пресс-конференции со своим чешским коллегой в Праге. По его мнению, эти достижения станут серьезным ударом для РФ. По информации западных спецслужб россияне понесли огромные потери.

Также это станет толчком для Украины, которая хочет показать, что может менять ситуацию на местах силой, поэтому заслуживает на последующую поддержку.

За последние дни украинские военные смогли освободить более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.