Успех переговоров по Донбассу зависит от модератора ОБСЕ, - Резников

"Уверен, что (успех - ред.) зависит сильно. От того, как человек модерирует, как ставит вопросы, что ставит на повестку дня очень сильно зависит успех мирного урегулирования", - сказал он.

Резников отметил, что ожидает от новых представителей ОБСЕ в ТКГ анализа причин неуспеха, которые привели к блокированию работы в подгруппах ТКГ, а также, чтобы они сделали попытки вынести "за скобки" позиции, которые мешают переговорам, в частности процедурные.

"Их (позиции, что мешают - ред.) можно убрать, например, заменив порядок рассмотрения повестки дня или подходы к нашим консультациям, и, тем самым, дать сторонам продвинуться", - добавил он.