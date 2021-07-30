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Успех переговоров по Донбассу зависит от модератора ОБСЕ, - Резников

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Киев, Пятница 30 июля 2021 16:21
Успех переговоров по Донбассу зависит от модератора ОБСЕ, - Резников Фото: вице-премьер Алексей Резников (фото facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Мария Кучерявец

Успешное урегулирование конфликта на Донбассе во многом зависит от модератора ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Важно то, что он выдвигает на повестку дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в интервью "Интерфакс-Украина".

"Уверен, что (успех - ред.) зависит сильно. От того, как человек модерирует, как ставит вопросы, что ставит на повестку дня очень сильно зависит успех мирного урегулирования", - сказал он.

Резников отметил, что ожидает от новых представителей ОБСЕ в ТКГ анализа причин неуспеха, которые привели к блокированию работы в подгруппах ТКГ, а также, чтобы они сделали попытки вынести "за скобки" позиции, которые мешают переговорам, в частности процедурные.

"Их (позиции, что мешают - ред.) можно убрать, например, заменив порядок рассмотрения повестки дня или подходы к нашим консультациям, и, тем самым, дать сторонам продвинуться", - добавил он.

Напомним, Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе покинули двое модераторов ОБСЕ. Из переговорного процесса вышли послы Тони Фриш и Пьер Морель

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