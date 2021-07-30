Успіх переговорів по Донбасу залежить від модератора ОБСЄ, - Резніков

Успішне врегулювання конфлікту на Донбасі багато в чому залежить від модератора ОБСЄ на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Важливо те, що він висуває на порядок денний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Упевнений, що (успіх - ред.) залежить сильно. Від того, як людина модерує, як ставить запитання, що ставить на порядок денний - дуже сильно залежить успіх мирного врегулювання", - сказав він.

Резніков зазначив, що очікує від нових представників ОБСЄ у ТКГ аналізу причин неуспіху, які призвели до блокування роботи в підгрупах ТКГ, а також, щоб вони зробили спроби винести "за дужки" позиції, які заважають переговорам, зокрема процедурні.

"Їхні (позиції, що заважають - ред.) можна прибрати, наприклад, замінивши порядок розгляду порядку денного або підходи до наших консультацій, і, тим самим, дати сторонам просунутися", - додав він.