Как уснуть в жаркую ночь: простые и действенные способы

Избежать бессонницы в летнюю ночь поможет несколько простых правил

Как быстро заснуть жаркой ночью и с утра чувствовать бодрость, что нужно делать перед сном, в чем спать, и как охладить комнату летом - расскажет Styler.

Как уснуть в жару: способы и рекомендации

Бессонница летом многим не дает покоя. Душный и жаркий воздух мешает заснуть, из-за чего утром глаза слипаются, а вместо бодрости ощущается тяжесть во всем теле. Чтобы вернуть здоровый сон и сделать ночной отдых максимально комфортным, необходимо следовать довольно простым рекомендациям.

Позаботиться о том, как уснуть в жаркую ночь, следует еще в начале дня. Если по прогнозу день обещает быть знойным, уходя из дома нужно плотно задернуть шторы и закрыть форточки. Так помещение не будет слишком нагреваться.

Природой заложено, что перед сном температура тела естественным путем снижается примерно на один градус. В жару организму требуется гораздо больше времени, чтобы охладиться, поэтому ему можно помочь, приняв прохладный душ неспосредственно перед тем, как ложиться спать.

Фото: Прохладный душ поможет заснуть быстрее в летнюю жару (pixabay.com/955169)

Если хотите быстро заснуть летней ночью, уберите яркие источники света. Не стоит пользоваться перед сном мобильным телефоном, сидеть за компьютером и смотреть телевизор. Свет, попадающий на сетчатку глаза, блокирует в организме выработку гормона мелатонина, котрый отвечает не только за качество сна, но также и за работу эндокринной и имунной систем. Мелатонин обладает антиоксидантными свойствами и замедляет процессы старения, регулирует работу клеток мозга и функции пищеварительной системы. Наибольшая концентрация гормона наблюдается в полуночные часы, поэтому ложиться спать нужно не позже 23:00.

Что нужно делать перед сном

Одним из действенных способов, которые помогут уснуть в жару, является правильный выбор постельного белья и одежды для ночного отдыха.

Фото: В жару комфортно спать на хлопковом белье (pixabay.com/sferrario1968)

Для летнего периода оптимально использовать простыни и наволочки из хлопка или льна, который очень гигроскопичен. Также приятно засыпать на подушке с шелковой наволочкой - эта ткань дарит ощущение прохлады.

Одежда для сна должна быть из натуральных тканей, свободного покроя и не стесняющая движений. Хлопковые майки, футболки, шорты, ночные рубашки подарят ощущение комфорта летней ночью.

Немного снизить температуру в комнате поможет вентилятор. Его нужно поставить рядом с открытым окном. Кроме этого, у вентилятора можно разместить емкость со льдом.

Сделать постель прохладной поможет один нехитрый способ - перед сном следует поместить простынь на 15 минут в морозильную камеру. Эффект продлится не долго, но его должно хватить, чтобы заснуть.

В жару лучше спать в одиночку, т.к. тело партнера будет дополнительным источником тепла. Постель должна быть просторной и не сковывать движений во сне.

Фото: Летом лучше спать в одиночку (pixabay.com/StockSnap)

Физическую активность вечером следует свести к минимуму. Вместо силовой или кардиотренировки лучше выполнить комплекс упражнений из йоги. Также здоровому сну поспособствует недолгая пешая прогулка после захода солнца

Чтобы быстро уснуть в жаркую ночь, ужин должен быть легким, и завершить его нужно за 3-4 часа до планируемого времени ночного отдыха. Для вечернего приема пищи подойдут тушеные овощи, морепродукты, кефир, творог. Стоит избегать тяжелой пищи, которая долго переваривается, и алкоголя. Кофеиносодержащие напитки в жаркие дни следует употреблять до полудня, а перед сном выпивать стакан обычной воды.

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