В условиях кризиса нельзя повышать тариф на передачу электроэнергии, - ФРТУ

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн./МВт*ч, инициированное НЭК "Укрэнерго", приведет к кризисным последствиям, ведь расходы транспортной отрасли вырастут на 1,2 млрд грн в год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к главе правления НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

"В условиях кризисных явлений в экономике, когда транспортная инфраструктура нуждается в дополнительных средствах для обновления, любой рост тарифа на передачу электроэнергии повлияет негативно. Кроме этого, повышение тарифа будет стимулировать сокращение спроса на электроэнергию, что приведет к уменьшению поступлений оператора системы передачи и последующей необходимости повышения тарифа", - отмечают в ФРТУ.

В Федерации отмечают: НЭК "Укрэнерго" имеет ресурс для снижения тарифа на передачу электроэнергии, но для этого предприятию необходимо пересчитать объем своих расходов с учетом потенциала оптимизации.

"Расходы на оплату труда и отчисления на социальные мероприятия необоснованно завышены. Не оспаривая важность достойной заработной платы работников НЭК "Укрэнерго", важно понимать невозможность ежегодного роста фонда оплаты труда на 30%. Во-вторых, рост заработных плат должен сочетаться с повышением производительности труда и оптимизацией штатов. В таком случае можно добиться роста зарплат без увеличения расходов на оплату труда", - подчеркивают в ФРТУ.

Также в Федерации указали, что кредиты, полученные предприятием в 2020-2021 гг. должны учитываться в тарифе на передачу электроэнергии только в части стоимости процентов. Ведь тела кредитов являются расходами предыдущих периодов, а потому не должны приниматься в расчет тарифа на передачу электроэнергии на 2022 год. Поэтому расходы на возвращение привлеченных кредитов необоснованно завышены на 4,3 млрд грн.

Кроме того, в ФРТУ призвали НЭК "Укрэнерго" направить письма к премьеру и министру энергетики Украины, с просьбой подготовить проект постановления об установлении экономически обоснованных цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

"Все это позволит пересчитать тариф на передачу электроэнергии до уровня 271,46 грн./МВт*ч", - резюмировали в письме.