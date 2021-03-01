Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет разрушительным для предприятий, - промышленники

Повышение тарифа на передачу электроэнергии в 316,08 грн/МВт∙ч, запланированное с апреля, станет разрушительным для промышленников из-за роста производственных расходов, падения рентабельности и потери конкурентоспособности на международном рынке. Поэтому крайне важно не допустить рост.

Об этом говорится в открытом письме от "Укрметаллургпрома" к председателю НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Так, промышленники напоминают: карантинные ограничения в течение последнего года, вызванные пандемией COVID-19, привели к сокращению промышленности в 2020 г. на 5,2%, а убыточность промышленных предприятий составила более 45 млрд грн. В такой ситуации подавляющее большинство предприятий не способны платить повышенный тариф, поэтому будут вынуждены сокращать производство и персонал.

"Рост тарифа на передачу электроэнергии приведет к дополнительной нагрузке на украинский бизнес, который оценивается в размере около 2 млрд грн, которое значительная часть предприятий уже не выдержит. Для украинской промышленности последствия подобного шага станут действительно разрушительными из-за роста производственных расходов, падения рентабельности, потери конкурентоспособности на международном рынке, убыточности, закрытия предприятий, сокращения поступлений в бюджете, роста безработицы", - отмечают промышленники.

"Укрметаллургпром" также просит Комиссию учесть, что объем средств, заложенный на финансовую поддержку генерации ВИЭ, является завышенным.

Объем производства "зеленой" электроэнергии в прогнозном балансе на 2021 год является существенно завышенным: фактический объем генерации из ВИЭ почти на 30% ниже планового, так НКРЭКУ может сократить расходы "Укрэнерго" на финансирование ВИЭ на 10 млрд грн.

Промышленники напоминают: законом № 810-IX определено, что Кабмин должен профинансировать за счет госбюджета не менее 20% стоимости генерации энергии по "зеленому" тарифу.

"Обязательства перед производителями "зеленой" электроэнергии брало на себя государство, а потому и обслуживания кредита "Укрэнерго" должно осуществляться государственными средствами. Всего на поддержку "зеленой" генерации Кабмин должен выделить 16,5 млрд грн", - подчеркивается в письме.

Именно поэтому "Укрметаллургпром" предлагает НКРЭКУ инициировать перед правительством внесение изменений в Государственный бюджет на 2021 год и предусмотреть 16,5 млрд грн для финансирования по "зеленому" тарифу, а также выпуск "зеленых" евробондов для финансирования возобновляемой энергетики.

Кроме того, необходимо сократить субсидирование тарифов на энергию для населения - увеличить тариф для бытовых потребителей до уровня 240 коп./кВт.ч, что позволит выйти на рубеж самоокупаемости.

"Удержание тарифа на текущем уровне 293,93 грн/МВт∙ч позволит экономике легче выйти из кризиса, вызванного COVID-19", - резюмируют промышленники.