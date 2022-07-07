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Ускорит экспорт зерна из Украины. Румыния досрочно отремонтировала железную дорогу

Фото: министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну (facebook.com/grindeanusorin)
Автор: Сергей Новиков

Румыния раньше срока завершила ремонт участка железной дороги, который позволит ускорить экспорт зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну.

"Сегодня утром открылась ширококолейная железная дорога в порт Галац. Работы, проводимые CFR Infrastructure, начались 6 июня и были завершены почти на месяц раньше расчетного срока", - отметил министр.

По его словам, с сегодняшнего дня поезда, которые идут из Украины через Молдову, смогут выгружать зерно непосредственно в порту Галац, без необходимости перегрузки на границе. Таким образом, украинские зерновые будут быстрее доставляться в порт, перегружаться на баржи или храниться в бункере емкостью 25 000 тонн.

Напомним, из-за российской блокады Черного моря Украина не может вывозить зерновые через свои порты. Поэтому часть вывозится поездами в Румынию, откуда зерно уже идет по морю в другие страны.

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