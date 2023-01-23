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Ускладнить роботу суден з РФ. Естонія може розширити контрольовану морську зону

Фото: Естонія може розширити контрольовану морську зону (flickr.com dein nachbar)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Естонії доручив міністерствам протягом місяця виробити свою позицію щодо введення прилеглої зони, яка дозволить Естонії застосовувати свої закони та затримувати порушників у ширшій морській зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Що таке прилегла зона

Як прилегла зона вплине на російські кораблі

Лотт прилегла зона насамперед і призначена для введення таких заходів. Тобто для контролю судів, які якимось чином порушують митне або податкове законодавство прибережної держави. Він наголосив, що прилегла зона - найбільш ефективний спосіб закликати їх до порядку.

Нагадаємо, днями в Естонію не пропустили цистерни з РФ з написом "русский мир".

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