Ускладнить роботу суден з РФ. Естонія може розширити контрольовану морську зону

Уряд Естонії доручив міністерствам протягом місяця виробити свою позицію щодо введення прилеглої зони, яка дозволить Естонії застосовувати свої закони та затримувати порушників у ширшій морській зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Лотт прилегла зона насамперед і призначена для введення таких заходів. Тобто для контролю судів, які якимось чином порушують митне або податкове законодавство прибережної держави. Він наголосив, що прилегла зона - найбільш ефективний спосіб закликати їх до порядку.
Нагадаємо, днями в Естонію не пропустили цистерни з РФ з написом "русский мир".
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