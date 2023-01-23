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Усложнит работу судов из РФ. Эстония может расширить контролируемую морскую зону

Фото: Эстония может расширить контролируемую морскую зону (flickr.com dein nachbar)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Эстонии поручило министерствам в течение месяца выработать свою позицию по введению близлежащей зоны, которая позволит Эстонии применять свои законы и задерживать нарушителей в более широкой морской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Что такое близлежащая зона

Как близлежащая зона повлияет на российские корабли

Лотт прилегающая зона в первую очередь и предназначена для введения подобных мер. То есть для контроля судов, каким-то образом нарушающих таможенное или налоговое законодательство прибрежного государства. Он подчеркнул, что прилегающая зона – наиболее эффективный способ призвать их к порядку.

Напомним, на днях в Эстонию не пропустили цистерны из РФ с надписью "русский мир".

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