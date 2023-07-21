Ускладнить фінансування війни. Болгарія розірвала оренду "Лукойлом" порту "Росенець"

Зазначається, що парламентарії ухвалили проєкт закону про внесення змін і доповнень до "Закону про контроль за виконанням обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні".

"Видані концесії на здійснення діяльності на стратегічних об'єктах, що мають значення для національної безпеки, які зачіпають нафту і нафтопродукти, вироблені із сирої нафти російського походження або експортовані з Росії, припиняються в тижневий термін", - йдеться в рішенні.

З поправками на практиці припиняється концесія "Лукойла" на порт "Росенець".

Зменшить можливості РФ фінансувати війну

Прихильниками цієї пропозиції є представники трьох партій парламенту. Вони вказують, що припинення концесії зупинить можливість використання Росією болгарської інфраструктури для фінансування війни проти України.

Крім того, вони уточнюють, що законопроєкт реалізує санкції, введені Регламентом ЄС проти війни, і концесія порту "Росенець" також підпадає під дію санкцій.

Порт "Росенець"

Портовий термінал "Росенець" знаходиться на південному березі Бургаської затоки. Він призначений для приймання, зберігання і транспортування нафтохімічної сировини та товарних продуктів.

У 2011 році між Болгарією та "Лукойлом" було підписано договір про концесію частини портового термінала "Росенець", у 2022 році тимчасовий уряд Болгарії продовжив концесію на 24 роки.