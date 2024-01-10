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По усій Україні невеликий сніг, на дорогах попереджають про ожеледицю: погода на завтра

Середа 10 січня 2024 13:58
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По усій Україні невеликий сніг, на дорогах попереджають про ожеледицю: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 11 січня, по усій території України очікується невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"В Україні часом невеликий сніг (вночі у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів).", - пише пресслужба.

На дорогах країни ожеледиця.

Зазначається, що вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -5 до -12 вночі й від -1 до -3 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -2 до -5 вночі й від -1 до -3 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -2 до -6 вночі й від +1 до +2 вдень;
  • на сході коливатиметься від -3 до -6 вночі й від 0 до -3 вдень.

По усій Україні невеликий сніг, на дорогах попереджають про ожеледицю: погода на завтра

Фото: погода на 11 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с., по області місцями пориви 15-18 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -2 до -7 морозу, а вдень від 0 до -5. У Києві протягом доби від -1 до -3.

На дорогах очікується ожеледиця.

Сніголавинна небезпека

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 10-11 січня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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