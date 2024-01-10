ua en ru
Ср, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По всей Украине небольшой снег, на дорогах предупреждают об гололедице: погода на завтра

Среда 10 января 2024 13:58
UA EN RU
По всей Украине небольшой снег, на дорогах предупреждают об гололедице: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 января, на всей территории Украины ожидается небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"В Украине временами небольшой снег (ночью в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков).", - пишет пресс-служба.

На дорогах страны гололедица.

Отмечается, что ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -5 до -12 ночью и от -1 до -3 днем;
  • на севере будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до -3 днем;
  • на юге будет колебаться от -2 до -6 ночью и от +1 до +2 днем;
  • на востоке будет колебаться от -3 до -6 ночью и от 0 до -3 днем.

По всей Украине небольшой снег, на дорогах предупреждают об гололедице: погода на завтра

Фото: погода на 11 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с., по области местами порывы 15-18 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -2 до -7 мороза, а днем от 0 до -5. В Киеве в течение суток от -1 до -3.

На дорогах ожидается гололедица.

Снеголавинная опасность

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 10-11 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Зеленский об угрозе заморозки войны: давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал
Зеленский об угрозе заморозки войны: давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации