По всей Украине небольшой снег, на дорогах предупреждают об гололедице: погода на завтра

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"В Украине временами небольшой снег (ночью в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков).", - пишет пресс-служба.

На дорогах страны гололедица.

Отмечается, что ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -5 до -12 ночью и от -1 до -3 днем;

на севере будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до -3 днем;

на юге будет колебаться от -2 до -6 ночью и от +1 до +2 днем;

на востоке будет колебаться от -3 до -6 ночью и от 0 до -3 днем.

Фото: погода на 11 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с., по области местами порывы 15-18 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -2 до -7 мороза, а днем от 0 до -5. В Киеве в течение суток от -1 до -3.

На дорогах ожидается гололедица.

Снеголавинная опасность

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 10-11 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.