По усій країні повітряна тривога, попереджають про зліт МіГ-31К

Станом на 13:40 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Також Повітряні сили попередили Суми про загрозу застосування ворогом безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Обстріли України

Російські обстріли України під час повномасштабної війни спричинили значні руйнування цивільної та критичної інфраструктури, а також численні жертви серед мирного населення. Ворожі сили активно застосовують ракети, дрони, артилерію та авіаційні бомби для ударів по житлових будинках, лікарнях, школах і енергетичних об’єктах.

У ніч на 3 січня росіяни атакували Україну 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 60 з них. Ще 26 були локаційно втрачені.