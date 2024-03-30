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По усій країні буде сонячно, місцями повітря прогріється до +23: погода на завтра

Субота 30 березня 2024 16:39
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По усій країні буде сонячно, місцями повітря прогріється до +23: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 31 березня, по усій Україні очікується сонячна погода й без опадів. Деінде температура сягатиме +23.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Як відзначає Укргідрометцентр, погода буде малохмарною й без опадів.

Вітер очікується переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +22 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +20 до +23 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +15 до +22 вдень;
  • на сході коливатиметься від +4 до +7 вночі й від +20 до +23 вдень.

По усій країні буде сонячно, місцями повітря прогріється до +23: погода на завтра

Фото: погода на 31 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Малохмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11 тепла, вдень 18-23", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +6 до +11, а вдень від +18 до +23. У Києві вночі від +8 до +10, а вдень від +21 до +23.

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