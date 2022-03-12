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Усилия Турции и Израиля могут оказаться эффективными для завершения войны РФ против Украины, - CNN

Новина українською →
Киев, Суббота 12 марта 2022 12:27
Усилия Турции и Израиля могут оказаться эффективными для завершения войны РФ против Украины, - CNN Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена считают, что усилия Турции и Израиля для завершения войны России против Украины могут оказаться более эффективными, чем попытки Франции и Германии. Поскольку у Турции и Израиля установлены отношения и с РФ, и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Могут быть другие стороны, которые способствуют этому или выступают посредниками, и, очевидно, уже предпринимается ряд усилий. Но в конце концов, скорее всего, это будет конфликт, который продлится еще некоторое время, и в конечном итоге это будут переговоры", - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США .

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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